CDU in Emmerich Reicht das Geld noch für einen Umbau der Gesamtschule?

„Noch ist es nicht so weit, aber die jetzt zu treffenden Entscheidungen sind entscheidende Weichenstellungen für die künftigen Jahre“, so die CDU. Und weiter: „Aus der vorstehenden Einleitung resultiert die folgende Haltung der Emmericher CDU Fraktion zu den geplanten Schulbaumaßnahmen: Bevor über die Umsetzung einzelner Schulbaumaßnahmen entschieden werden kann, möge die Stadtverwaltung ein Konzept erstellen, in dem die einzelnen Maßnahmen unter Angabe der voraussichtlichen Kosten aufgestellt werden. Dieses Konzept soll als Entscheidungsgrundlage für die Politik dienen und nicht nur die Grundschulen und die Gesamtschule, sondern auch das Gymnasium einbeziehen. Eine daraus resultierende Entscheidung kann bedeuten, dass die geplanten Maßnahmen an den Grundschulen der Reihe nach abgearbeitet werden, der Umbau der Gesamtschule aber nicht. Zudem muss der Haushaltsplan 2024, der auch die Jahre 2025 bis 2028 mit einbezieht, seitens der Stadt vorgestellt werden, bevor über einzelne Maßnahmen darin entschieden werden kann.“