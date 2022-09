Elten : Debatte um das Bürgerbad in Elten: CDU warnt vor Panik

Blick ins Bürgerbad in Elten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Elten Es ist ein wenig politisches Wettlaufen. Die Eltener Christdemokraten betonen, dass mit ihnen eine Schließung nicht zu machen ist. Die Eltener SPD lädt für heute zur Bürger-Info ein.

Die CDU in Elten warnt vor Panik in Sachen Bürgerbad. Das hat sie in einem offenen Brief an ihre Mitglieder bei Facebook veröffentlicht.

„Ihr CDU-Ortsverband Elten sieht das Bürgerbad nicht nur als Notwendigkeit für den Schwimmunterricht der Grundschüler mehrerer Schulen, sondern auch unabdingbar für die Maßnahmen der Reha- und Gesundheitsvorsorge nicht nur der Eltener Bevölkerung“, heißt es in dem Brief. „Eine ersatzlose Schließung des Bades wird mit der Eltener CDU nicht zu machen sein und ist auch so nicht besprochen. Es soll bis zum nächsten Jahr ein Kostenplan ausgearbeitet werden, welcher eine entsprechende Renovierung oder einen Neubau umfasst und welche Einsparungen sich dadurch langfristig erzielen lassen.“

Der Schwimmverein t Eltense Bürgerbad ist derweil vorsichtig optimistisch, dass es eine Lösung zum Erhalt des Bades in Elten gibt. Das hat der Vorstand ebenfalls bei Facebook veröffentlicht.

Der Hintergrund: Vor einer Woche begann in der Sitzung des Emmericher Politik die Debatte ums Sparen in Emmerich. Bis zum Jahr 2025 muss Emmerich mindestens fünf Millionen Euro einsparen beziehungsweise mehr einnehmen, um eine Pleite zu verhindern. Dabei geriet auch das Bürgerbad in Elten in den Blickpunkt, was für eine allgemeine Empörung sorgte.

Schon bald stellte sich allerdings heraus, dass die Politik in Vorgesprächen einer Sparkommission über die Idee informiert war. Und: Die CDU machte gegenüber der Rheinischen Post deutlich, dass sie von der Verwaltung eine Prüfung möchte, ob sich der Neubau einer modernen Schwimmhalle in Elten lohnt.

Auch der Betreiberverein des Bürgerbades in Elten geht in die Öffentlichkeit. Man sei auf einem guten Weg, hatte er bei Facebookk am Wochenende veröffentlicht. Gespräche mit der Politik und der Verwaltung würden geführt. Das bezieht sich auch auf die Idee der CDU.

Zwar entstünden durch einen Neubau zunächst Kosten. Abschreibungen und deutlich geringere Kosten beim Energieverbrauch könnten allerdings eine Einsparung bewirken.

Derzeit zahlt die Stadt Emmerich jährlich 70.000 Euro für Gas und Strom. Insgesamt liegt der städtische Aufwand für das Bad bei jährlich 125.000 bis 135.000 Euro.

„Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Technik unseres Bades in die Jahre gekommen und nicht mehr für die heutige Nutzung ausgelegt ist. Nicht ohne Grund, musste das Bad immer wieder für Tage oder Wochen geschlossen werden. Auch in diesem Jahr steht noch eine große Sanierungsmaßnahme an, die allerdings aufgrund mehrerer Umstände bisher nicht umgesetzt werden konnte“, schreibt der Verein.

Die Eltener SPD hat zu einem Info-Abend eingeladen. Er findet am heutigen Dienstag, 13. September, um 18:30 Uhr bei Wanders statt. Zur Bürgerversammlung sind alle Interessenten eingeladen, schreibt die SPD. „Wir hoffen, dass wir viele Menschen begrüßen dürfen und dass diese dann mit einem größeren Wissen zum Thema wieder nach Hause gehen können. Möglicherweise kann sogar auf dieser Versammlung ein Lösungsweg erarbeitet werden.“

Es seien ebenso auch Vertreter verschiedener Vereine und Nutzer des Bürgerbades vom SPD-Ortsverein Elten eingeladen worden, die auch schon zugesagt hätten.