Strecke rund um den Eltenberg CDU will Mountainbike-Route für Elten

Einen Vorteil für eine solche Strecke sieht Derksen in der Nähe zum Montferland: Dort existiert bereits eine professionell errichtete Mountainbike-Route mit einer Länge von 26 Kilometern. Ein Einstieg in die als Rundkurs angelegte Route ist unmittelbar nach Überquerung der Autobahnbrücke am Rietbroek möglich. „Ein Anschluss an diese Route wäre geeignet, den deutschen Teil des Waldes zu entlasten und den Schwerpunkt auf die bereits existierende Strecke auf niederländischer Seite zu legen“, argumentiert Derksen.