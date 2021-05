Emmerich : CDU will mehr Grün für die Kaßstraße

CDU will mehr Grün für die Kaßstraße

Emmerich Die 1A-Lage der Stadt kann noch ein paar Verbesserungen vertragen. Die Ratsfraktion der CDU hat Ideen, wie die Innenstadt attraktiver werden kann.

Die CDU beantragt eine konkrete Verschönerung im Bereich der Kaßstraße in Emmerich, wo Steinbeete begrünt werden sollen.

Der erste Antrag, den CDU-Fraktionschef Matthias Reintjes auch der Presse in einem Schreiben vorstellte, lautet: „Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beauftragt die Verwaltung, die Steinbeete und Baumscheiben in der Kaßstraße zu begrünen und zwischen Reisebüro Poot und Schoop Krämerladen auch mit ergänzenden Sitzgelegenheiten rund um die Bäume (Sitzbänke Rund) auszustatten. Hierfür sollen 15.000 Euro im Haushalt 2021 vorgesehen werden.