Politik : CDU will Gebühren für Stellplätze in der Stadt senken

Emmerich Eine neue Satzung könnte noch in diesem Jahr erlassen werden, sagt CDU-Fraktionschef Matthias Reintjes.

Bereits vor Jahren sei die hohe Stellplatzabgabe in der Innenstadt als erhebliche Kostenbelastung für Neuansiedlungen im Einzelhandelsbereich ausgemacht worden, so Reintjes in seiner Begründung. „Dass der Einzelhandel in Emmerich hier dringend einer Entlastung bedarf, ist unstrittig“, schreibt er weiter in seinem Antrag an die Stadtverwaltung. Der Rat und auch die Emmericher Wirtschaftsförderung hätten sich in der Vergangenheit insbesondere auf Antrag der BGE unter anderem dem Thema im Rahmen der 2016er Novelle der Landesbauordnung angenommen. Die aktuelle Bauordnung wurde jedoch verschoben und erst letztes Jahr vom Landtag beschlossen. Sie gilt seit Januar 2019.