Emmerich : Gesamtschule: Ist ein Abriss vielleicht günstiger?

Blick auf den Altbau am Grollscher Weg. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Die Meinungen darüber,wie man mit dem Umbau am Grollscher Weg verfahren soll, gehen in der Politik weit auseinander. Nun gibt es einen neuen von der CDU.

Für die Zeit des Umbaus am Grollscher soll es für die Schüler ein Containerdorf auf dem Nonnnenplatz geben. Dort sei die Nähe zum Zentralgebäude der Gesamtschule gegeben, der Unterricht würde auch nicht durch die Bauarbeiten gestört werden.

Zudem seien die Parkplätze für Theaterbenutzer während der Bauzeit weiter nutzbar. Die bereits in Auftrag gegebenen Container sollten so geplant sein, dass eine jährliche Erweiterung beziehungsweise Aufstockung in den Sommerferien erfolgen kann.