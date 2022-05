Stadtverband : CDU-Vorsitz: Reintjes löst Griksch ab

Emmerich Der Fraktionschef ist jetzt auch Vorsitzender des Stadtverbandes. Neben Sandra Bongers, rücken auch Sascha Falk aus Praest und Tim Krebber als neue Co-Vorsitzende in den Vorstand auf.

In seinem Bericht über die letzten beiden vergangenen Jahre monierte Noch-Vorsitzender Bert Gricksch, dass nach der erfolgreichen Kommunalwahl 2020 in der die CDU Emmerich mehr als 40 Prozent der Stimmen errungen hatte, das örtliche Parteileben durch Corona leider zum Erliegen gekommen sei. Dies sei schade, aber unvermeidbar gewesen. Öffentliche Veranstaltungen und persönliche Begegnungen könnten nur zum Teil durch die Arbeit in den sozialen Netzwerken ersetzt werden, bilanzierte Bert Gricksch. Zum Schluss seines Berichtes bedankte er sich bei allen Mitgliedern des Vorstandes für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung in den letzten Jahren.