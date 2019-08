Politik : CDU fordert „Familien-Navigator“

Emmerich Ein Internetportal, in dem Angebote und Hilfen für Familien abgerufen werden können – so lautet das Ziel des Antrags der Emmericher Christdemokrate. Vorbild soll das NRW-System „Frühe Hilfen/Guter Start“ sein.

Wo gibt es Schwimmunterricht für Kleinkinder? Wer hilft mir, wenn mein Baby schreit? Wie komme ich an Elterngeld? Wo ist in meiner Nähe eine Krabbelgruppe? Wer verkauft gebrauchte Babysachen? Diese und viele weitere Fragen interessieren Eltern. „Doch die Suche im Internet ist oft sehr unübersichtlich“, sagt Irmgard Kulka, Ratsfrau der CDU. Sie hörte von dem Online-System „Frühe Hilfen/Guter Start“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses wurde in Kooperation mit fünf Pilotkommunen, unter anderem Düsseldorf, Essen, Gummersbach und Steinfurt, entwickelt. Unter Schwerpunkten wie „Schwangerschaft & Geburt“, „Gesundheit“, „Leben mit dem Kind“, „Geld, Finanzen“, „Freizeit“, „Betreuung“ kann man das vorhandene Angebot der Stadt aufrufen. Das Spektrum reicht von Unterstützungs- und Hilfsangeboten bis hin zu Themen der Betreuung, der finanziellen Unterstützung, sowie Fragen in schwierigen Lebenssituationen.