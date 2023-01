Am 27. und 28. Januar Spendenaktion der Eltener CDU für den Mittagstisch

Der CDU- Ortsverband Elten startet am Freitag, 27. Januar, und Samstag, 28. Januar, eine Sammelaktion für die „Emmericher Mittagstisch“. Wie berichtet, ist der Bedarf für die Ausgabe der Tafel an Bedürftige ist im letzten Jahr noch einmal rasant gestiegen. Viele Flüchtlinge und Bedarfsgemeinschaften sind hinzugekommen und die Spenden beziehungsweise Abschriften der Lebensmittelketten, die von Freiwilligen an den Märkten abgeholt werden, reichen bei weitem nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Ohne Spenden funktioniert hier nichts.