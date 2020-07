Kommunalwahl : „Elten attraktiv gestalten“

Die Eltener CDU-Spitze hat ihr Wahlprogramm vorgestellt. Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.) Matthias Reintjes, Sandra Bongers, Horst Derksen und Albert Jansen. Foto: Monika Hartjes/Monika Harjtes

Dorf mit konkretem Klimaschutz Die CDU Elten hat ihr Wahlprogramm vorgestellt. Ein bunter Strauß an Themen füllt die Seiten, darunter der Breitbandausbau, Unterstützung für Vereine und Schulen, Förderung des Tourismus und mehr.

Das „Programm 2020 – 2025“ der CDU Elten liegt jetzt vor. 2500 Exemplare davon werden an alle Haushalte in dem Silberdorf verteilt. Horst Derksen, seit Januar Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Elten, stellte die wichtigsten Punkte und sein Team vor. „Wir haben eine tolle Mannschaft - alt und jung, Frauen und Männer, zwischen Erfahrung und frischen neuen Ideen“, freute er sich. „Unsere Heimat liegt uns am Herzen. Darum setzen wir uns ein, um Elten attraktiv und lebenswert zu gestalten.“



Ein Dorf mit Tradition und Zukunft Die Verkehrssituation und Infrastruktur müsse behindertengerechter und fahrradfreundlicher gestaltet werden, so ein Anliegen der CDU. Emmericher Straße, Klosterstraße und Schmidtstraße müssen „Tempo 30“ werden, das LKW - Verbot für die Schmidtstraße muss weiterhin bestehen bleiben. Die Entwicklung Eltens erfordert die Möglichkeit, Eigenheime für Familien zu bauen - ohne behördliche Hindernisse durch städtische Verordnungen oder Satzungen. „Wir haben uns im Jahr 2001 für die Denkmalbereichsatzung eingesetzt, wollen sie aber jetzt abschaffen, weil sie nicht zeitgemäß ist“, so Derksen. Gewerbe und Einzelhandel mit der Eltener Werbegemeinschaft (IWE) sollen unterstützt werden. Der lückenlose Breitbandausbau ist der CDU wichtig. Sie setzt sich bei der Betuwe für die „modifizierte Gleisbettvariante“ ein.



Ein Dorf für Jung und Alt Die Unterstützung der Jugendarbeit in Sport-, Musik-, Feuerwehr-,Schützen-, Reit- und anderen Vereinen soll neben der offenen Jugendarbeit weiterhin gefördert werden. Das Kolpinghaus als Heimat vieler Vereine soll weiterhin erhalten bleiben. Der Kneipp-Verein Elten soll im festen Pavillon an der Schule ein Zuhause finden, um das Sport- und Bildungsangebot für Elten ausbauen zu können. Barrierefreies Wohnen, barrierefreie Rad- und Fußwege und eine neue Einstiegstreppe für das Bürgerbad – das will die CDU unterstützen.

Info Es gibt drei Wahlkreise in Elten Kandidaten „In Elten gibt es drei Wahlkreise – mit Sandra Bongers, Albert Jansen und mich als Kandidaten“, erklärte Bürgermeisterkandidat Matthias Reintjes. „Wir werden unsere Kraft einsetzen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, damit Albert Jansen Ortsvorsteher bleibt.“ Kreis Kleve Marie Reeke und als Vertreterin Dr. Manon Loock-Braun kandidieren für den Kreistag.

Ein Dorf mit guter Schule und zeitgemäßer Bildung „Kurze Beine brauchen kurze Wege. Deshalb ist Elten als Schulstandort für uns nicht diskutierbar“, sagte Horst Derksen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und so in Zukunft ein echtes Work-Life-Kinder-Balance zu ermöglichen – sind wichtige Schwerpunkte. „Wir wissen nicht erst seit Corona, dass die digitale Ausstattung unserer Kitas und Schulen wichtig ist. Hier ist schon einiges passiert; aber um alle fit für die digitale Zukunft und den Heimunterricht zu machen, müssen die Schüler ausgestattet und die Lehrer geschult werden.“

Ein Dorf mit lebendigem Tourismus Der Eltenberg ist ein attraktiver Anziehungspunkt für viele Gäste. Am neuen Bahnhaltepunkt sollen überdachte Fahrradstellplätze und -boxen sowie weitere Parkplätze entstehen. „Ein besonderer Punkt ist das Waldhotel – das ist das Sahnestückchen, das noch fehlt“, sagte Ortsvorsteher Albert Jansen. „Wir hoffen, dass der Betreiber das noch umsetzen kann.“ Außerdem halte man auch Kontakte zu den Niederländern. Beispielsweise sei man im Gespräch über das Outlet-Center, das zwischen Zevenaar und Duiven entstehen soll.