Caritas-Sozialstation Mobile Pflege seit über 30 Jahren

„SAPV-Koordinatorin Elke de Lasberg wird auf dem Rheinfest ebenso in Erinnerungen schwelgen wie Marcus Brüntink“, freut sich Annett Heselmann. Die examinierte Krankenschwester aus Rees folgte im Dezember 2021 auf den langjährigen Pflegedienstleiter, nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten wollte und von da an als stellvertretender Einrichtungsleiter in der Caritas-Tagespflege St. Vinzenz in Emmerich am Rhein arbeitet. Im August 2022 rückte Natalie Schiffers-De Jong als stellvertretende Pflegedienstleitung ins Team auf. „Nach anderthalb Jahren als Leitungsduo haben wir uns gut kennen und schätzen gelernt. Wir sind angekommen – in einem tollen Team in einer tollen Stadt mit einem tollen Netzwerk“, sagt Natalie Schiffers-De Jong.