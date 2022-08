Vorhaben in Haffen : Touristisches Angebot wird größer

Rees erleben: Mit Fahrrad und Campinwagen. RP-Karikaturist Schwarze-Blanke freut sich schon auf das neue Angebot. Foto: Schwarze-Blanke

HAFFEN Ein Privatmann plant an der Lindtackerstraße ein Gelände für Camper und ein Café, das an einer vielbefahrenen Radstrecke liegt. Am Donnerstag diskutiert die Politik in Rees über die Idee.