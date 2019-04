Busunternehmer-Tag im Kreis Kleve : Rees punktet mit gutem Angebot

Die Busunternehmer wurden an der Reeser Rheinpromenade von den Nachtwächtern in Empfang genommen. Foto: Kreis-Wfg.

KREIS KLEVE Beim Busunternehmer-Tag, der jetzt in Rees stattfand, freute sich die Kreis-Wirtschaftsförderung über eine „selten guter Resonanz“.

„Selten führte ein Busunternehmertag zu so vielen konkret buchbaren Reise-Angeboten wie diesmal“, freut sich die Kreis-WfG über die neuen buchbaren Angebote, die allerorten auf den Internetseiten und in den Tour-Prospekten erscheinen. „Spargelessen am Niederrhein und Historischer Stadtkern Kalkar“, heißt es in Wuppertal und Remscheid, „Alles Käse?“ ist hier eine Tagestour zur Bauernkäserei nach Kerken überschrieben. Und nach Walbeck und Straelen geht es einmal mehr zum Spargelessen mit Führung über den Spargelhof.