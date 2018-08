Business Service Media GmbH in Emmerich

Die Mitarbeiter der Business Service Media GmbH sorgten für Gegrilltes beim Mittagstisch in St. Aldegundis. Foto: Monika Hartjes

(moha) Jedes Jahr grillen die Mitarbeiter der Business Service Media GmbH für die Gäste vom Mittagstisch in Aldegundis. Am Samstag fand das Grillfest bereits zum neunten Mal im Garten am St. Aldegundis-Pfarrheim statt. „Unsere Gäste freuen sich schon Wochen vorher darauf. Das ist ein Highlight für sie“, sagte Marianne Giltjes, Ansprechpartnerin vom Mittagstisch. 50 Gäste kamen.