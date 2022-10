ÖPNV : Einstieg in die Busse wird leichter

REES Auf Reeser Stadtgebiet werden nach und nach 30 Haltestellen um- oder neugebaut. Dazu gehört, dass die Bushaltestellen mit einem stufenfreien Zugang zum Bussteig ausgestattet werden.

(bal) Mit der Baustelle im Kreuzungsbereich Grüttweg / Esserdener Straße bestreitet die Stadt Rees aktuell den Auftakt zur Umsetzung des Ausbauprogramms „barrierefreie Bushaltestellen“. Durch Mittel des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AÖR (VRR), finanziert durch das Land Nordrhein-Westfalen, werden im Stadtgebiet Rees aktuell 30 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Dazu gehört, dass die Bushaltestellen mit einem stufenfreien Zugang zum Bussteig ausgestattet und einen erhöhten Hochbordstein bekommen werden. Damit soll ein spalt- und stufenfreier Einstieg in die Busse ermöglicht werden. Die Bushaltestellen bekommen darüber hinaus Anlehnbügel für Fahrräder und erhalten teilweise neue Wartehallen. Während die Vollsperrung an der Ausbaumaßnahme im Kreuzungsbereich Grüttweg / Esserdener Straße inzwischen aufgehoben ist, folgt nun der Ausbau der Bushaltestellen vor Kaufland, ebenfalls auf dem Grüttweg. Dazu wird es im Baustellenbereich ab Montag, 24. Oktober, eine weitere Vollsperrung des Grüttwegs geben. Die Zufahrten zum Kaufland und zur Tankstelle bleiben auch über die B 67 möglich. Die Anwohnerinnen und Anwohner aus Esserden werden weiterhin über die B67 / L7 und die Esserdener Straße geführt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 4. November, andauern. Der Aufbau der neuen Wartehallen erfolgt, sobald auch die Bushaltestelle vor Kaufland hergerichtet ist. Das Ausbauprogramm „barrierefreie Bushaltestellen“ wird nach Fertigstellung der Bushaltestellen in Esserden mit beidseitigen Umbaumaßnahmen an folgenden Bushaltestellen fortgesetzt: „Stadtbad“ (Adresse: Grüttweg), „Bussardstraße“ (Adresse: Empeler Str.), „Falkenstraße“ (Adresse: Empeler Str.), „Melatenweg“ (Adresse: Weseler Str.), „Brauer“ (Adresse: Weseler Str.), „Groiner Kirchweg“ (Adresse: Weseler Str.), „Millingen Bahnhof“ (Adresse: Hauptstraße), „Alte Dorfstraße“ (Adresse: Hurler Straße), „Bienen“ (Adresse: Cobrinkstraße), „Haffen Kirche“ (Adresse: Deichstraße). Zum Ausbauprogramm gehört auch die Sanierung der Bushaltestelle in der Buswendeschleife am Bahnhof Empel. Bereits fertiggestellt sind die Sanierungen der Bussteige am Schulzentrum in Rees. Für den Busbahnhof in Rees sowie für die Bahnhöfe in Millingen und Haldern wird die Stadt Rees im Zuge der Entwicklung am ehemaligen Niag- und Postgelände sowie des Ausbaus der Betuwe-Linie separate Planungen vornehmen.