Burgers‘ Zoo in Arnheim Tierischer Spaß seit einem Jahrhundert

Der Burgers‘ Zoo in Arnheim ist eine echte Institution. Knapp 30 Kilometer von Emmerich entfernt, zieht er jährlich über eine Million Besucher an. Gut 3000 Tiere aus über 500 verschiedenen Arten werden auf 45 Hektar Fläche gezeigt. Jetzt feierte der Burgers‘ Zoo seinen 100. Geburtstag am Standort Arnheim, obwohl er eigentlich sogar noch ein bisschen älter ist.