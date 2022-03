Ausstellung in Haldern : „Was heißt schon alt?“

Mechtild Kitzinger, Christiane Hermsen und Kajo Verbeet rühren die Werbetrommel für die Ausstellung und das Rahmenprogramm. Foto: Markus Balser

HALDERN Eine Fotoausstellung zum Thema „Alter“ macht Ende März in Haldern Station. Das Projekt des Bundesfamilienministeriums ist normalerweise nur in größeren Städten zu sehen – im Lindendorf an zwei Orten.

Wie wird es einmal sein, wenn wir älter werden? Davon hat sicherlich jeder seine eigenen Vorstellungen. Oder schiebt sie von sich weg. Wie es tatsächlich ist, alt zu sein – davon will eine Wanderausstellung des Bundesfamilienministeriums erzählen, die Ende des Monats nach Haldern kommt. Unter dem Titel „Was heißt schon alt?“ werden dann großformatige Aufnahmen zu sehen sein, die mit den Lebensgeschichten der von Profis und Amateuren fotografierten Menschen ergänzt werden. Im Lindendorf ist die Ausstellung gleich an zwei Orten zu sehen; zuerst in der Evangelischen Kirche und dann im Pfarrsaal an der Gerhard-Stormstraße.

Die Quartiersmanager Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet haben die Wanderausstellung zusammen mit Christiane Hermsen, Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde, nach Haldern geholt. „Eigentlich ist diese Ausstellung nur in größeren Städten zu sehen, umso schöner, dass wir sie nun auch zeigen können“, freut sich Christiane Hermsen.

Info Das Halderner Quartiersprojekt Quartiersprojekt Das Pflegeheim St. Marien Haldern ist eine von 60 Einrichtungen in NRW, die den Zuschlag aus dem Förderprogramm des Landes NRW für ihr Projekt „Gemeinsam im Dorf – Miteinander und nicht allein“ erhalten hat. Das bis zum Jahr 2023 angelegte Projekt startete im April 2020. Kajo Verbeet und Mechtild Kitzinger teilen sich dafür eine halbe Stelle. Projektziel ist es, generationsübergreifende Aktivitäten für ältere Menschen zu entwickeln, Menschen aus dem Dorf dabei einzubinden und so vor dem Alleinsein zu bewahren. Bilanz Kajo Verbeet und Mechtild Kitzinger ziehen eine positive Zwischenbilanz. Zwar habe Corona viele geplante Veranstaltungen verhindert, jedoch sei es gut gewesen, dass das Projekt während der kritischen Phase der Pandemie existierte. „Das hat viele Kontakte in kleinem Rahmen ermöglicht und auch viel zur Vernetzung mit Vereinen und Gruppen beigetragen“, sagt Mechtid Kitzinger. Nach 2023 Normalerweise ist vorgesehen, dass das Projekt nach dem Auslaufen der Förderung von Ehrenamtlichen weiter getragen wird. Ob das dann tatsächlich dann schon in 2023 der Fall sein wird, muss sich zeigen. Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet können sich auch vorstellen, dass das Land das Projekt in Haldern verlängert. „An anderen Orten hat sich gezeigt, das es fünf Jahre gedauert hat, bis das Netzwerk der Ehrenamtlichen stand“, so Verbeet. Ein gutes Zeichen: Von den Ergebnissen in Haldern sei das zuständige Ministerium auf jeden Fall angetan.

Zusammen mit Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet hat sie auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm gesorgt. Vom 26. März bis 6. April sind die Bilder und Texte in der Evangelischen Kirche in Haldern zu sehen. Vom 8. bis zum 14. April dann im neuen Pfarrsaal. Zur Eröffnung ist ein Gottesdienst mit Chören unter der Leitung von Fabiola Hallen geplant. Dazu gibt es auch Vorträge wie den von Victor Bontrup zum Thema „Landwirtschaft früher und heute“ (30. März) oder den von Rechtsanwalt Bernd Franken zu Patientenverfügung und Testament (14. April). Musik mit dem Streicher-Atelier von Georg Michel und Theater von der Kulturwerkstatt ist für den 9. April vorgesehen, Lieder zum Mitsingen mit dem Kinderchor „Auftakt“ von Bernd Rücker am 10. April. Außerdem soll es Veranstaltungen geben, die für ein Miteinander und Austausch sorgen. So wird es am Naschgarten von St. Marien auch eine Staudenbörse geben (10. April) ein Frühstück für Leute mit Zeit (30. März), einen Evangelischen Frauennachmittag (6. April) und einen Gottesdienst mit Halderner Lebensgeschichten und junger Musik (3. April). Clemens Reinders zeigt zudem seinen Film „Wo die Linden rauschen“ (8. April).

Wenn die Ausstellung von der Kirche in den Pfarrsaal zieht, gibt es außerdem noch ein besonderes Bonbon: Der Fotograf Christoph Buckstegen hat neun Halderner Senioren portraitiert, deren Lebensgeschichten in Interviewform die Ausstellung unter dem Motto „Halderner Gesichter“ ergänzen. „Das Schöne ist, dass wir für alle Veranstaltungen Akteure aus dem Dorf gewinnen konnten“, freut sich Mechtild Kitzinger.

Alle Veranstaltungen sind übrigens kostenlos. „Wir wollen aber jeweils am Ende den Klingelbeutel rumgehen lassen und den Erlös dann für die Menschen in der Ukraine stiften“, erklärt Christiane Hermsen.

Ebenso wie Kajo Verbeet und Mechtild Kitzinger findet die Vorsitzende des Presbyteriums in Haldern, dass das allgemeine Bild, das von alten Menschen vorherrscht, korrekturbedürftig ist: „Viele Jüngere sehen oft nicht die Stärken alter Menschen und übersehen ihre Lebensleistung. Wenn sie die erst einmal kennen gelernt haben, ist älter werden gar nicht mehr so ,uncool‘, wie sie vielleicht vorher gedacht haben“, weiß sie aus Erfahrung. Zudem würden etwa im Ehrenamt insbesondere ältere Menschen als Säulen vieles aufrecht erhalten, was ansonsten nicht mehr geschultert werden könnte. Das sieht auch Kajo Verbeet so: „Das ist der Klebstoff für den Zusammenhalt der Gesellschaft.“ Von der Ausstellung erhoffen sich die Halderner Initiatoren, dass genau dieser Aspekt bei den Besuchern ins Bewusstsein gerät.