Neue Schutzkleidung Emmericher Feuerwehr ist Vorreiter beim Katastrophenschutz

Auch die Arbeit der Feuerwehren hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Gab es Anfang der 2000er Jahre in Deutschland noch schätzungsweise pro Jahr 800 Brandtote, hat sich ihre Zahl inzwischen auf über die Hälfte reduziert. Der Grund dafür liegt unter anderem in den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmeldern, aber auch in sichererer Leitungstechnik in Gebäuden. Für die Feuerwehren bedeutet dies, dass die Zahl der Inneneinsätze im Brandfall deutlich zurückgeht. Die Schutzkleidung ist aber noch die gleiche geblieben – schwere Jacken, die die Einsatzkräfte vor Brandverletzungen bewahren sollen und zugleich wasser- und ölabweisend sind. Doch nicht für jeden Einsatz sind sie gleich gut geeignet.