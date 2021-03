Auch im Reeser Agnes-Heim : Soldaten aus Kalkar testen Besucher in Pflegeheimen

Soldaten aus Kalkar testen Besucher in Pflegeheimen

REES Zunächst befristet bis zum 14. März, unterstützt die Bundeswehr Pflegeeinrichtungen im Kreis Kleve. Michelle Brücken und Felix Lilienthal sind zwei von 16 Soldaten die derzeit in acht Altenheimen im Einsatz sind.

(RP) Maske runter, Stäbchen rein, Stäbchen raus und Maske wieder auf. Die Dame darf wieder nach draußen gehen und warten, bis das Testergebnis vorliegt. Denn ins Agnes-Heim darf im Moment nur, wer ein negatives Corona-Testergebnis hat – schließlich gilt es ganz besonders die älteren Mitbürger in Zeiten wie diesen zu schützen.

Das Ganze ist mittlerweile Routine. Auch für Michelle Brücken und Felix Lilienthal. Dennoch unterscheiden sie sich deutlich von den anderen Mitarbeitern der Senioreneinrichtung im Herzen der Rheinstadt. Denn: Michelle Brücken und Felix Lilienthal tragen Uniform, den grünen Feldanzug der Bundeswehr. Die Schulterklappen weisen sie als Stabsunteroffiziere aus, die Schwinge zeigt die Zugehörigkeit zur Luftwaffe. Brücken und Lilienthal sind zwei von 16 Soldaten die derzeit in acht Altenheimen des Kreises Kleve bei den Corona-Schnelltests unterstützen. Sie gehören zum Führungsunterstützungssektor 3 in Kalkar.

Über den Kreis Kleve wurde dann die Unterstützung für zwei Häuser, neben dem in Rees auch noch für eines in Emmerich, durch die Bundeswehr angefordert. Seit Anfang Februar verstärken jetzt ständig zwei Soldaten aus Kalkar das Agnes-Heim. Zunächst ist der Einsatz bis zum 14. März befristet – Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Für Michelle Brücken und Felix Lilienthal bedeutet die Tätigkeit natürlich eine Umstellung. In der von-Seydlitz-Kaserne haben sie schließlich völlig andere Aufgaben. Inzwischen aber haben sie Gefallen an der Unterstützung gefunden. „Zu Beginn war das für alle sehr spannend“, erzählt der hochaufgeschossene Lilienthal. Inzwischen seien sie aber fester Bestandteil des Teams. „Die Bewohner suchen genauso den Austausch mit uns wie auch die Mitarbeiter hier“, freut er sich. Seine Kameradin Michelle Brücken ergänzt, dass sie auch von den Besuchern viel Unterstützung und Dankbarkeit erfahren. Dann dreht sich die junge Frau wieder um zum Fenster, bittet die Besucherin herein – ihr Test war negativ. Felix Lilienthal hingegen testet gerade einen Mitarbeiter des Heimes. Alltag für die beiden Stabsunteroffiziere aus Kalkar.