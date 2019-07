Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten : Großer Tag für Großfamilie Kaiser

HALDERN Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für Frayja Susann Kaiser aus Haldern übernommen.

Seit dem 26. Juni des Jahres 2018 ist Frayja Teil der Großfamilie Kaiser, die seit August des vergangenen Jahres in Haldern zu Hause ist. Aus beruflichen Gründen zog es die Familie aus dem hessischen Cölbe (bei Marburg) an den Niederrhein. „Seit dem ersten Tag fühlen wir uns hier wohl“, berichtet Mutter Nicole Kaiser. Die Familie habe in der Feuerwehr, in der Halderner Dorfgemeinschaft und im Tischtennisverein in Rees Anschluss gefunden. Neben Nicole und Roland Kaiser sowie den Kindern Fabian, Tjorben, Alana, Cedrik, Svea, Killian und Frayja wohnen auch die Großeltern Gert und Christa Schneider mit im Haus. „Um die täglichen Herausforderungen mit sieben Kindern zu meistern, hilft es sehr, dass Oma und Opa unter einem Dach wohnen“, ist Vater Roland dankbar für die Unterstützung.Neben einem Geldgeschenk des Bundespräsidenten überbrachte Bürgermeister Christoph Gerwers auch die Glückwünsche der Stadt Rees: „Bei euch ist immer etwas los und ihr habt immer jemanden zum Spielen“, zeigte sich Gerwers von der positiven Stimmung in der Familie angetan.