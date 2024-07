Grenzkontrollen in Emmerich Bundespolizei nimmt zwei Männer fest

Im ersten Fall waren die Beamten am Dienstag in der Zugtoilette auf einen Mann aus Moldau gestoßen. Der 23-Jährige hatte weder einen erforderlichen Aufenthaltstitel für Deutschland noch eine Fahrkarte. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Weil er die fällige Geldstrafe in Höhe von rund 600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht, wo er eine 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe antreten muss. Die Bundespolizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Erschleichens von Leistungen gegen den Mann ein.