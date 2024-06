EM-Kontrollen in Emmerich Bundespolizei verhaftet gesuchten Rumänen (47)

(RP) Anlässlich der zur Fußballeuropameisterschaft temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden überprüfte die Bundespolizei am Montagnachmittag auf der A3 am Rastplatz Knauheide einen 47-jährigen Rumänen. Der Datenabgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann vom bayrischen Landeskriminalamt gesucht wurde. Das Amtsgericht Landshut hatte ihn im vergangenen Jahr wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Der als Mitfahrer reisende Mann wurde noch vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er zu Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt nach Kleve gebracht.