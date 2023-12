Bundespolizei verhaftet Mann auf der A 3 bei Elten Heiligabend beinahe im Gefängnis - Mutter bezahlte die Strafe

Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam überprüfte am Sonntag, 24. Dezember, um 13:05 Uhr, auf der A 3 auf dem Rastplatz Hohe Heide eine 28-jährigen Deutschen. Er war Beifahrer eines in Dortmund zugelassenen Autos. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 4.140 Euro bezahlen oder eine 138-tägige Haftstrafe verbüßen.