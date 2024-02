Schlag gegen Drogenkriminalität Bundespolizei stellt bei Emmerich 10,6 Kilo Drogen sicher – vermutlich Heroin

Bei der Durchsuchung wurden in der Jacke ein Geldbündel mit 18.600 Euro sowie seine französische Identitätskarte aufgefunden. Zwischen der Rücksitzbank und dem Kofferraum waren in einem Hohlraum eine Plastiktüte mit 10.600 Gramm brutto Betäubungsmittel versteckt. Ein Drogenwischtest an den Handinnenflächen der Person verlief positiv auf Opiate und Kokain. Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen und im Anschluss zur Bundespolizei Kleve verbracht. Der Personenkraftwagen ist zur eingehenden Durchsuchung dem Sicherstellungsgelände eines ortsansässigen Abschleppunternehmens zugeführt worden.