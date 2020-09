Auf dem Rastplatz Millingen : Iraner mit 550 Gramm Rohopium festgenommen

Die Bundespolizei hat am Freitag einen Drogenschmuggler in Millingen festgenommen. Foto: dpa/Uli Deck

MILLINGEN Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtet, wurde bereits am Freitagmorgen ein Iraner auf dem Rastplatz Millingen vorläufig festgenommen. Der Mann führte 550 Gramm Rohopium mit sich.

(RP) Der 31-Jährige aus Köln-Chorweiler war gegen 9 Uhr, an der A3 nach der Einreise aus den Niederlanden überprüft worden. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges, einem Audi Q 5 mit Kölner Zulassung, fanden die Beamten hinter dem Fahrersitz in einer Plastiktüte 500 Gramm Rohopium. Im Kofferraum des Wagens waren in einem Boxhandschuh weitere 50 Gramm Rohopium und 6,2 Gramm Marihuana versteckt. In seiner Hosentasche führte der Mann zudem ein Einhandmesser mit sich. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.