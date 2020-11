Auf Rastplatz in Millingen : Bundespolizei findet Kokain im Wert von 365.000 Euro

MILLINGEN Auf dem Rastplatz in Millingen nahm eine grenzüberschreitende Streife einen 56 Jahre alten Drogenschmuggler aus den Niederlanden fest.

(RP) Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam aus niederländisch-königlicher Marechaussee und Bundespolizei hat am Sonntag in Millingen einen 56-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der Niederländer, der in einem in Köln zugelassenen VW Golf unterwegs war, auf einem Ratsplatz kontrolliert worden. Dabei hatte der Mann angegeben, dass er auf der Fahrt nach Wuppertal sei, um einen Freund zu besuchen.