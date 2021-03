Plätze sollen 2023 gebaut werden : Berlin fördert Kunstrasen in Bienen und Haffen-Mehr

In Rees sollen nach und nach Kunstrasenplätze gebaut werden. Die in Bienen und Haffen-Mehr werden für das Jahr 2023 avisiert. Foto: Pixabay

BIENEN/HAFFEN-MEHR Der Bund sagt die Übernahme von 45 Prozent der Kosten für die beiden Sportanlagen zu. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff hatte sich dafür eingesetzt, dass die Stadt noch an dem Vergabeverfahren teilnehmen konnte.

Rouenhoff hatte sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass die Stadt Rees noch an dem Bewerbungsverfahren um die Bundesmittel teilnehmen konnte. „Ich freue mich sehr, dass die Modernisierung der Sportanlagen in Rees mit Bundesmitteln unterstützt wird. Das ist eine gute Nachricht für alle aktiven Sportlerinnen und Sportler in Rees. Mit den Fördermitteln wird Christoph Gerwers Initiative unterstützt, eine ganzjährige Nutzung der Sportplätze zu ermöglichen. Die Ausrüstung der Kunstrasenplätze erfolgt im Sinne des Umweltschutzes mit Kork- statt Kunststoffgranulat“, so Rouenhoff.

Die Stadt Rees hatte für die Kunstrasenspielfelder in Rees und Millingen, die 2021 sowie 2022 errichtet werden sollen, Landesförderungen beantragt. Für Bienen und Haffen-Mehr, wo eine Realisierung in 2023 avisiert ist, wurden Bundesmittel beantragt. Diese wurden nun bewilligt. „Die Sport- und Fußballplätze in Bienen und Haffen-Mehr sind in den Ortteilen Treffpunkte der Generationen und bieten vielen Sportbegeisterten ein zweites Zuhause. Wir sind sehr glücklich, dass unsere Bewerbung mit der Unterstützung unseres Kreis Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff in Berlin erfolgreich war. Dies gibt uns nun größere finanzielle Sicherheiten bei der Umsetzung der Maßnahme“, so Gerwers.