Politik Bodo Wißen will Bürgermeister werden

Die Wahl von Christoph Gerwers zum Landrat des Kreises Kleve hat nun in der Reeser Politik schneller als gedacht ein Kandidaten-Karussell in Gang gesetzt. Nachdem am Samstag die CDU Sebastian Hense als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr präsentierte (die RP berichtete), zog am Montag die SPD nach. In einer Sitzung am Abend schlugen die Vorstände von Fraktion und des Reeser Ortsvereins Wißen als Kandidaten für das Bürgermeisteramt vor. Voraussichtlich im Januar soll er dann mit dem Votum aller Parteimitglieder offiziell nominiert werden.