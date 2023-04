Bürgermeisterwahl in Rees „Die Erfahrungen aus Wesel sind Gold wert“

Rees · Sebastian Hense von der CDU möchte am 23. April zum Bürgermeister von Rees gewählt werden. Was den 44-Jährigen antreibt, was er denkt – und warum es von Vorteil in der Politik sein kann, ein Mathematiker zu sein.

12.04.2023, 19:00 Uhr

Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense (CDU) unterwegs auf dem Reeser Wochenmarkt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Sebastian Hense muss ein wenig auf die Euphoriebremse treten. Auf dem Wochenmarkt und auf der Rheinpromenade wird er von vorbei kommenden Passanten schon als neuer Bürgermeister begrüßt. Das freut den 44-Jährigen einerseits. Aber andererseits: „So weit sind wir noch lange nicht. Es muss erst einmal noch gewählt werden“, sagt Hense.