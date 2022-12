Bürgermeisterwahl 23. April: Wahltermin in Rees steht fest

Zwei Kandidaten stehen bereits fest: Sebastian Hense ist in Rees kein Unbekannter. Noch ist er CDU-Chef in Wesel, saß aber für die Union auch schon im Reeser Rat. Der Mathematiker ist Leiter eines Gymnasiums, gilt als eloquent. Bei den letzten Kommunalwahlen war er Bürgermeisterkandidat in Wesel, hatte aber das Nachsehen.