Christoph Gerwers Emotionaler Abschied vom „Chef“

Andreas Mai ist eigentlich ein eher nüchterner Vertreter. Als Kämmerer ist er Herr der Zahlen und trägt diese meist rational und ohne großes Tamtam vor. Am Montag nutzte er die Ratssitzung aber auch dazu, um in seiner Eigenschaft als Erster Beigeordneter – und somit auch als direkter Stellvertreter des Bürgermeisters – ein paar persönliche und auch emotionale Worte an den „Chef“ zu richten. Denn es war die letzte Sitzung, die Christoph Gerwers in seiner Eigenschaft als Reeser Bürgermeister leitete. Bekannter Maßen wird dieser am Donnerstag den Posten des Landrates im Kreis Kleve antreten, nachdem er am Sonntag die Stichwahl gegen Stefan Welberts gewann.