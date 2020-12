Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Familie und Kinder : „Die Welt hört hinter Rees nicht auf“

Christoph Gerwers, aufgewachsen in Bislich, ist seit Oktober 2009 Bürgermeister von Rees. 2010 zog er mit seiner Frau Uschi und den Kindern Julian und Eva nach Haldern. Zuvor wohnte die Familie in Willich. Foto: CDU Rees/Markus van Offern

REES In seiner Sitzung am Dienstag spricht der Rat der Stadt Rees darüber, wie sich Kinder und Jugendliche stärker ins politische Geschehen einbringen können. Im Interview mit der Rheinischen Post spricht Bürgermeister Christoph Gerwers über das Leben von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Rees: Was läuft gut? Was muss verbessert werden?