Kiesabbau : Leo Rehm zu neuem Vorsitzenden von „Eden“ gewählt

REES Wechsel an der Spitze der Bürgerinitiative, die sich durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster in ihrer Argumentation gestärkt fühlt.

Das Urteil wird als empfindliche Klatsche für die abgewählte CDU/FDP Landesregierung empfunden, welche durch die Verlängerung der Versorgungszeiträume der Kiesindustrie 25 Prozent mehr an Flächen zusicherte. „Wer glaubt, dass uns das im Kreis Kleve nicht tangiert, der irrt, denn auch hier hätten die Düsseldorfer Behörden ansonsten schon in einigen wenigen Jahren nach neuen Flächen Ausschau halten müssen“, so Eden, in einer Pressemitteilung.

Das Urteil des höchsten Landes-Gerichtes sei ein Auftrag an die neue Landesregierung: So müsse das Land künftig besser abwägen zwischen Interessen der Kiesindustrie und anderen Interessen (Klimaschutz, Wasser, Landwirtschaft, Bebauung etc.) und habe die Vorgabe bekommen, sich erneut mit dem Landesentwicklungsplan zu beschäftigen. Dies wird eine Herausforderung für die neu zu bildende Landesregierung. Politische Forderung müsse nach Christoph Landscheidt (Bürgermeister Kamp-Lintfort) sein: Bei Veränderung des Landesentwicklungsplans muss das Kiesausstiegsszenario mitformuliert werden, und Ziel muss sein, dass so viele Flächen wie möglich erhalten bleiben. Dabei reicht es nicht, nur den Versorgungszeitraum zurückzudrehen, vielmehr wird eine völlig neue Abwägung benötigt. Es wird auch zu klären sein, wessen Kiesbedarf eigentlich zu decken ist. „Während andere Länder aufgrund der zahlreichen negativen Folgen des Kiesabbaus eine restriktive Auskiesungspolitik fahren, werden große Teile des Niederrheins zur lukrativen Bedienung dieser Märkte ausgebaggert. Fast 50 Prozent des Kieses aus NRW gehen in den Export, aus den Reeser Baggerlöchen sogar 100 Prozent“, so Eden weiter.