Nach Wasserschaden : Bürgerbüro nach Wasserschaden jetzt im Rathaus

Am Montag hing dieser Zettel an der Tür zum Bürgerbüro an der Steinstraße. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Das Rathaus hat nach dem Wasserschaden im Bürgerbüro an der Steinstraße schnell reagiert.

(RP) Auf Grund des erheblichen Wasserschadens sind die Räumlichkeiten des städtischen Bürgerbüros in der Steinstraße voraussichtlich für mehrere Wochen nicht nutzbar. Deshalb startet am Mittwoch zunächst ein Notbetrieb des Bürgerbüros. Zwei Mitarbeiterinnen werden von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Erdgeschoss des Emmericher Rathauses in den Zimmern 22 und 25 den Bürgern zur Verfügung stehen. Dafür kann der Zugang am „Türmchen“ (Standesamt) an der rechten Rathausseite genutzt werden.