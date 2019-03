Freier Eintritt zum 25-Jährigen : Ein Schwimmbad mit Zukunft

Der Kneipp-Verein Elten nutzt als größter Pächter das Bürgerbad für seine Sportangebote. Doch auch viele weitere Vereine wissen die Schwimmhalle zu schätzen. Foto: Kneipp-Verein

Elten Das Bürgerbad in Elten feiert im April sein 25-jähriges Bestehen. Und nicht nur die Schwimmhalle erfreut sich wachsender Beliebtheit, auch der betreibende Verein ‘t Eltense Bürgerbad hat soviele Mitglieder wie nie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Elten hat ein Schwimmbad. Es gibt nicht viele Dörfer, die das von sich behaupten können. 1000 Badegäste die Woche zählt es und ist damit top besucht. Ohne den Verein ‘t Eltense Bürgerbad wäre das kleine, aber feine Bad an der Ecke Berg-/Seminarstraße jedoch längst Geschichte. Am 1. April seit genau 25 Jahren kümmert sich der Verein darum, dass die Menschen in Elten Wassersport betreiben können.

Von Anfang an engagiert ist Theo Berntsen. Er ist seit damals Vorsitzender und erinnert sich noch gut an die Anfänge: „Der Kreis Kleve als unterste Aufsichtsbehörde hatte der Stadt Emmerich auferlegt zu sparen. Ein Schwimmbad ist teuer.“ Es war Ortsvorsteher „Sohni“ Wernicke, der sich wehrte. Er rief eine Bürgerversammlung im Hotel Wanders ein. 145 Bürger kamen und hörten den Vorschlag eines Bürgers, einen Verein zu gründen. Die Idee nahm Fahrt auf. Ein doppelte Nutzung wurde angepeilt: Die Stadt sollte sich um die schulische Nutzung kümmern, der Verein um die außerschulische, so Berntsen.

Info Erster Schwimmmeister noch bis heute aktiv Vorstand Neben dem Vorsitzenden Theo Berntsen sind noch Jan Wynands als Stellvertreter und Heinz Wienhoven als Geschäftsführer im Vorstand. Zudem: Benno Jansen. Der 88-Jährige war 1969 erster Schwimmmeister des Bades und „lebt seither für das Bad“, so Berntsen. Er kümmert sich seit 1993 im Vorstand des Vereins um Organisation und Technik.

Ein besonderes Interesse an der Zukunft des Bades hatte neben Berntsen als damaliger Rektor der Luitgardis-Grundschule auch Dieter Kaarl als Leiter der Luitgardis-Hauptschule. „Ohne das Bad wäre ein Sportunterricht allein in einer Turnhalle für beide Schulen nicht mehr möglich gewesen“, schildert Berntsen. Am 1. November 1993 kam es zur Gründungsversammlung, zu der 60 Interessierte kamen. Stadt und Verein unterzeichneten eine Nutzungsvereinbarung. Am 1. April 1994 nahm der Verein seine Arbeit auf. „Wir hatten uns das Ziel gesetzt, 200 bis 300 Mitglieder zu gewinnen“, sagt Berntsen. Die Marke wurde weit übertroffen – heute zählt der Verein 820 Mitgliedern. Höchstwert.

Die Mitgliedsbeiträge werden bewusst niedrig gehalten: 20 Euro pro Jahr, ermäßigt 14 Euro, Familien zahlen 40 Euro. Eine Zehnerkarte kostet 20 Euro, für Kinder zehn Euro. Zudem werden durch die Verpachtung an Vereine Einnahmen erzielt. Größter Pächter und seit Anfang an dabei ist der Kneipp-Verein. Auch der Schwimmverein Hellas, die Behindertensportgemeinschaft Rees-Millingen oder die Rheuma-Liga kommen. Nicht nur letztere begrüßen die ein Grad wärmere Wassertemperatur mittwochs und donnerstags. Weitere Vorteile des Bades: Der Boden kann verstellt werden von 0 bis 1,80 m Wassertiefe. Ferner können behinderte Gäste per Kran zu Wasser gelassen werden.

Neben Beiträgen für die Sporthilfe, den Westdeutschen Schwimmverband und den Kreissportbund werden 16.000 Euro im Jahr für laufende Kosten an die Stadt überwiesen. Hausmeister Frank Neumann ist bei der Stadt angestellt und ist der Kenner der Bädertechnik. „Die Reinigung machen wir auf unsere Kosten. Auch des Wassers“, erklärt Berntsen. Bei größeren Maßnahmen wie vor zwei Jahren, als die Lüftungsanlage für über 100.000 Euro repariert werden musste, springe die Stadt ein, schildert der Vorsitzende, der die „gute Zusammenarbeit“ lobt.

In der Jubiläumswoche 1. bis 6. April bekommen Besucher kleine Aufmerksamkeiten und der Eintritt ist frei für alle. Weitere Infos unter www.buergerbad.com.

(mavi)