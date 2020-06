Buena Ressa Music Club : Musikgenuss hinter Windschutzscheibe

Die Vorstandsmitglieder Rainer Dahmen (links), Jan Leppink und Egon Schottek hoffen mit ihren vielen Helfern, dass am Freitag und Samstag kein Stellplatz beim Drive-In-Konzert freibleibt. Foto: Michael Scholten

REES Der Buena Ressa Music Club versucht die fast kulturlose Corona-Zeit mit Drive-In-Konzerten zu überbrücken. Ähnlich wie beim Autokino können Gäste am Wochenende Musik von Shane Ó Fearghail und Martin Engelien genießen.

Seit seiner Gründung vor fünf Jahren gilt der Buena Ressa Music Club als das „Wohnzimmer der handgemachten Musik“. An diesem Wochenende kommt noch ein „Parkplatz der handgemachten Musik“ hinzu. Denn in weitgehend kulturlosen Corona-Zeiten organisieren die ehrenamtlich tätigen Musikfreunde erstmals zwei Drive-In-Konzerte, bei denen das Publikum virensicher im eigenen Auto sitzt und – durch die Windschutzscheibe und über das Autoradio – das Geschehen auf der Bühne verfolgen kann. Bis zu 40 Autos finden auf der Freifläche der ehemaligen Käserei Raadts Platz, gleich gegenüber vom Buena Ressa Music Club an der Empeler Straße 85.

„Wir haben uns vom Erfolg der Autokinos inspirieren lassen“, sagt der Club-Vorsitzende Egon Schottek, „aber bei uns dauerte die Planung ein bisschen länger, weil wir alles nebenberuflich stemmen müssen.“ Die Stadt Rees forderte nur wenige Nachbesserungen für das eingereichte Sicherheitskonzept und gab obendrein eine Finanzspritze für beide Konzerte. Auch mehrere lokale Firmen gehören zu den Sponsoren, so dass der Buena Ressa Music Club nun hofft, am Ende mit einer „schwarzen Null“ aus der Veranstaltung zu gehen. Das Eintrittsgeld soll indes an die eingeladenen Profimusiker gehen. „Für viele von ihnen sind unsere Drive-In-Konzerte die ersten Auftritte seit Monaten. Sie leben von der Musik, und wir wollen ihnen jetzt etwas zurückgeben, weil sie in den letzten Jahren auch viel für unseren Club getan haben“, sagt Egon Schottek.

Info „Die Corona-Krise hat uns eiskalt erwischt.“ Viele Konzerte abgesagt „Die Corona-Krise hat uns eiskalt erwischt“, sagt Egon Schottek. Am 6. März freute sich der Buena Ressa Music Club noch über ein volles Haus, eine Woche später musste das erste von vielen Konzerten bereits abgesagt werden. Nach einem Spendenaufruf sorgten Mitglieder und Freunde dafür, dass der privat betriebene Club in der konzertlosen Zeit seine laufenden Kosten begleichen kann. Mit Streaming-Konzerten riefen sich die Musikfreunde zuletzt bei ihren Stammgästen in Erinnerung. Mehr Infos www.buenaressa.de

So freut sich der musikalische Stammgast Martin Engelien (Klaus Lage Band) auf ein Wiedersehen mit dem Reeser Club. In seiner experimentellen Reihe „GoMusic“ steht Engelien am Samstag, 4. Juli, ab 19 Uhr mit Charly T. (Marius Müller Westerhagen, Rheingold, The Lords, Nena), Jürgen Dahmen (Wolf Mahn), Jeanette Marczewka (Victor Smolski´s Almanac) und Francesco Marras (Bonfire, Purpendicular, Toby Hitchcock) endlich wieder auf einer Bühne, die er vor 22 Uhr nicht verlassen will. Das Konzert wird auf eine große Videowand übertragen, der Sound ist über eine UKW-Frequenz im Autoradio, aber auch durch die offenen Autofenster zu hören. „Gerade Cabrio-Fahrer erleben einen ganz besonderen Mix“, verspricht Egon Schottek.

Zwei Besucher in einem Auto zahlen gemeinsam 30 Euro für die Einfahrt, jede weitere Person im Fahrzeug zahlt zehn Euro. Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf auf buenaressa.de/drivein zu erwerben. Dort werden sie bis Freitag um 13 Uhr angeboten. Gleichzeitig können auch Getränke vorbestellt werden, die zum Beginn der Veranstaltung gekühlt und kontaktfrei in einem Leinenbeutel übergeben werden. Eine Nachbestellung während der Konzerte ist mit Hilfe einer App möglich. Da das gastronomische Angebot an beiden Abenden die einzige Einnahmequelle für die Clubkasse ist, hofft der Vorstand, dass die Besucher davon reichlich Gebrauch machen.