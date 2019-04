Büchermarkt in Haffen : Ein Paradies für Leseratten

Büchermarkt in Haffen

An über 20 Ständen konnte in der Schützenhalle Haffen gestöbert werden. Foto: Thorsten Lindekamp

Haffen Der Büchermarkt in Haffen hatte ein wenig unter dem schönen Wetter zu leiden. Wer gekommen war, durfte sich über Schnäppchen freuen.

Sie waren groß, klein, unhandlich, besonders, alt, abgegriffen oder fast neu, die Bücher, die 20 private Sammler zum insgesamt siebten Mal in der Schützenhalle an der Velthuysenstraße dem interessierten Publikum anboten.

„In Rees dürfen auf dem Büchermarkt nur gewerbliche Händler stehen“, erläuterte Mitorganisatorin Merle Schumacher, was vor sieben Jahren den Anstoß zum Markt gegeben hatte. „Uschi Krause und ich machen das seit vier Jahren zusammen hier, davon waren es drei Jahre mit Waltraud Balkenburg“, freute sie sich an diesem Tag über jeden Interessenten, der kam. „Das Wetter ist dafür einfach zu warm.“

Die Reeserin Bärbel Pohle hatte das nicht vom Bummel abgehalten. Zufrieden verließ sie mit einer Kiste Bücher den Saal. „Eine Kiste für fünf Euro , was willst Du mehr?“, freute sie sich über das Schnäppchen. Für den Halderner Werner Werdelmann ist klar: „Ein Buch ist oft besser als jeder Film. Wenn man sich darauf einlässt, ist man davon erfasst“, beschrieb der 62-Jährige seine Faszination an Büchern.

25 Buchhändler in Haldern

25 Buchhändler in Haldern : Mehr als 1000 Literaturfans stürmen den Büchermarkt

Einige der privaten Anbieter hatten so wie Franz Dickmann richtige „Schätzchen“ anzubieten. „Das hier ist ein christliches Buch aus dem Jahr 1902“, sagte er und blätterte in dem ehrwürdigen Wälzer. „Ich bin eine richtige Leseratte“, gestand der 75-Jährige. Er könne modernen Buch-Medien da wenig abgewinnen. „Die anderen rennen mit dem Handy vor dem Mast beim Lesen.“

Andere gehörten zu der Kategorie „Vielleser“, die über den Markt die Chance nutzten, auszusortieren. „Die Bücher sammeln sich an, die Kinder werden groß und für den Keller oder zum Wegschmeißen sind sie zu schade“, sagte die Haffenerin Nadine Hermans. Nahe des Buchstapels von Uschi Krause standen in einer Ecke noch eine ganze Reihe Spiele – und sie hatte Stofftiere über den Markt verteilt. Die Spiele waren alles Spenden, der Erlös dafür soll an das Tierheim Wesel gehen. „Ich sammle das ganze Jahr, 2018 war das für Bocholt“, erzählte sie.