Einzelhandel Bestellte Bücher werden weiter täglich geliefert

Die Buchhändlerin verweist stolz darauf, dass das schnelle und effektive Liefernetz des deutschen Buchhandels keine Antwort auf die in den letzten Jahrzehnten explosionsartig gewachsene Konkurrenz durch den Online-Buchhandel war. „Die tägliche Belieferung gab es schon, als ich vor 43 Jahren die Bücherecke in Rees eröffnet habe, und auch schon in den Jahren davor.“ Hinzu kommt, dass Renate Bartmann eh immer 5000 bis 6000 Titel im Laden an der Dellstraße 14 oder im angeschlossenen Lager vorrätig hat, die also direkt gekauft und mitgenommen werden können. Dazu zählen auch Hörbücher, DVDs und CDs.