Unwetter : Rheinbrücke weiter gesperrt

Der Sturm Zeynep ließ am Freitagabend eines der Baugerüste auf der Rheinbrücke (links) umkippen. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH/REES Die Emmericher Rheinbrücke ist weiterhin gesperrt, nachdem am Freitagabend ein Baugerüst umstürzte. Am Morgen soll entschieden werden, ob und wann die Brücke wieder geöffnet werden kann. Der Verkehr muss über Rees ausweichen.

Am Morgen nach dem Sturm fing das große Aufräumen an und die Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Schäden der Sturm, der von Freitag auf Samstag wütete, angerichtet hatte. In Emmerich hatten 90 Feuerwehrleute am Abend und in der Nacht jede Menge zu tun. Über 50 Einsätze wurden allein bis etwa 20 Uhr gezählt und auch danach mussten noch viele Gefahrenstellen abgearbeitet werden. Wie schon am Tag zuvor, war ein Schwerpunkt der Ortsteil Hüthum. Die Stadt Emmerich hatte noch am Abend auf Facebook eine Warnung gepostet:, dass es dort vermehrt zu umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen kommt. „Bitte nehmt die Warnungen unserer Feuerwehr Emmerich am Rhein ernst und bleibt zu Hause - das gilt übrigens auch für den Rest des Stadtgebietes“, schrieb Stadtsprecher Tim Terhorst.

Bereits gegen 18 Uhr war in Emmerich die Rheinbrücke gesperrt worden, nachdem dort Teile des Baugerüsts umgekippt waren. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wollen sich Experten am Vormittag ein Bild vom Schaden machen und dann entscheiden, ob die Brücke wieder geöffnet werden kann oder nicht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die Rheinbrücke Rees auszuweichen, die weiterhin geöffnet ist.

Das Dach der St. Mariä Himmelfahrtkicrhe wurde vom Sturm teilweise abgedeckt. Foto: Kingma/Arjan Kingma

Auch in Emmerichs Nachbarstadt hatten die fünf Löschzüge viel zu tun. Dort war unter anderem am frühen Abend das Dach der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt erheblich beschädigt worden, der Kirchplatz wurde großräumig gesperrt. Die Polizei hatte die Anwohner rings um den Kirchplatz aufgefordert, ihre Häuser sicherheitshalber nicht zu verlassen. Ein Baustatiker muss jetzt die Schäden begutachten, die dort angerichtet wurden. Auch in Rees und den Ortsteilen wurden bis zum Abend rund 30 sturmbedingte Einsätze verzeichnet, in der Nacht ging es für die Feuerwehrleute damit weiter.