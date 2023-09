Alternatives in Emmerich Brotbacken am Schlösschen - Am Samstag geht das wieder

Am Samstag, 30. September, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr lädt das TIK-Team gemeinsam mit dem Förderverein Schlösschen Borghees e.V. wieder Backfans ein, eigene Brotkreationen im Brotbackofen in Catharinas KulturgARTen am Schlösschen Borghees zu backen. Im Anschluss werden ab 14.00 Uhr bei der beliebten Saatgut-Tauschbörse „Pflanzen und Samen“ mitgebrachte Samen getauscht.