Brandstiftung in Rees-Haldern Unbekannte zünden Infotafel am Trostwald an

Das Kopfschütteln über die Tat ist auch im Dorf groß. „Ich frage mich, wer macht so was und warum? Es ist so sinnlos und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das im Sommer nach wochenlanger Trockenheit in Brand gerät“, sagt etwa Pastoralreferentin Barbara Bohnen, die unserer Redaktion das von ihr gemachte Foto freundlicherweise zur Verfügung stellte.