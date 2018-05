Emmerich: Brandserie: Wer zündelt in Vrasselt?

Emmerich Zum fünften Mal ist Feuer gelegt worden. Erneut brannte ein Kopfweide.

In Vrasselt ist es mittlerweile zum fünften Mal innerhalb von zwei Monaten zu einer Brandstiftung gekommen. Wie die Polizei gestern berichtete, wurde ihr am Mittwoch gegen 14.20 Uhr eine brennende Kopfweide an der Broichstraße zwischen der Riethsteege und Regenittstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

In der Vergangenheit war es bereits zu vier weiteren Bränden in Vrasselt gekommen. Am 26. April hatte morgens, ebenfalls an der Straße Riethsteege, eine Kopfweide gebrannt. Zwei Wochen zuvor hatten Unbekannte dort bereits einen anderen Baum angezündet. Ebenfalls am 26. April brannte nachmittags an der Straße An der Landwehr, ein Müllcontainer mit Sperrmüll. Schon am 17. März hatten unbekannte Täter dort einen Müllcontainer angezündet.