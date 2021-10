Brand in Unterkunft : Obdachlose wieder zurück in Emmerich

Die Unterkunft an der Tackenweide ist derzeit unbewohnbar. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Die elf Obdachlosen, die nach dem Brand am Wochenende an der Tackenweide ihre Unterkunft verlassen mussten, sind wieder zurück in Emmerich.

(bal) Wie Stadtsprecher Tim Terhorst der RP auf Nachfrage mitteilte, seien die Obdachlosen auf Immobilien der Stadt verteilt worden. Wie berichtet, hatte sich die Stadt Kleve noch in der Nacht des Brandes bereit erklärt, die Betroffenen vorübergehend aufzunehmen.

Die Unterkunft ist derzeit vor allem wegen der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Vermutlich muss sie kernsaniert werden.

Der mutmaßliche Brandstifter sitzt weiter in Untersuchungshaft. Er soll das Feuer in der Nacht zu Samstag gelegt haben. Aus welchen Gründen ist derzeit noch unklar. Die Mordkommission Krefeld ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Haftrichter hatte die U-Haft allerdings nur wegen schwerer Brandstiftung verhängt.