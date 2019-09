Die Flammen haben alles vernichtet : Brand in Mehr: Ursache nicht mehr feststellbar

Mehr Zwei Höfe brennen ab. In beiden Fällen ist eine Klärung nicht mehr möglich. Die Flammen haben alles vernichtet.

Die Brandursache bei den beiden am Sonntagabend in Issum und Haffen-Mehr völlig ausgebrannten landwirtschaftlichen Anwesen ist nicht mehr feststellbar. Zu diesem Ergebnis kommen der Sachverständige und die ermittelnde Kriminalpolizei. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Bekanntlich war in Mehr am Sonntag zunächst eine Scheune auf dem Doelenweg in Brand geraten. Die Scheune, in der Strohballen gelagert waren, brannte komplett aus. Auch das unbewohnte Hauptgebäude, das mit der Scheune verbunden war, wurde durch den Brand zerstört. Nach Mitteilung des Eigentümers waren in der Scheune noch zwei Schlepper und zwei Karnevalswagen abgestellt. Auf dem Dach des Gebäudes befand sich eine Photovoltaikanlage. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 850.000 Euro.