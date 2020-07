DUIVEN/Elten : Rauchwolke in Duiven sogar noch in Elten zu sehen

Auf einem Schrottplatz in Duiven brach ein Feuer aus. Foto: GelreNieuws

DUIVEN/Elten Die Rauchwolke war am Freitag morgen bis Elten sichtbar, war bei Facebook nachzulesen Doch viele Menschen wussten nicht, was das zu bedeuten hat. Klar war nur: In den benachbarten Niederlanden brennt etwas Großes.

Und tatsächlich: In Duiven - und 20 Kilometer von Elten entfernt - brach am Morgen ein Feuer auf einem Schrottplatz aus, meldete die niederländische Feuerwehr. Das Feuer nahm so große Ausmaße an, dass der Brandort weiträumig abgesperrt wurde.

Aufnahmen zeigen den Schrottplatz, auf dem jede Menge Autowracks in Flammen stehen. Sie sind übereinander gestapelt. Aus den meterhohen Flammen steigt pechschwarzer Rauch auf. Der Eindruck: Hier brennen sehr viele Reifen und Kunststoffteile. Auch ein Haus steht auf einem Foto in Flammen.

Der Brand wurde um 8.30 Uhr entdeckt. Einheiten der Feuerwehr aus Zutphen und Doetinchem halfen in Duiven. Die Menschen in der Umgebung wurden von den Behörden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und die Fenster zu schließen.

Wegen der Rauchwolke soll es sogar zu einem 15 Kilometer langen Stau auf der A 12 zwischen Zevenaar und Arnheim gekommen sein.

(hg)