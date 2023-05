Feuer in Emmerich Zwei Wehrleute bei Dachstuhlbrand verletzt

Für die Emmericher Feuerwehr verliefen die Pfingsttage unruhig. Am Sonntagmittag wurden die Einheiten Stadt und Vrasselt gegen 13.10 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf die Mülheimer Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Teile des Dachstuhls standen bereits in Brand. Die Einsatzleitung schickte einen Trupp unter Atemschutz ins Dachgeschoss, um von dort zu löschen, gleichzeitig ging die Drehleiter in Stellung und begann einen Löschangriff von außen. Bei den Löschmaßnahmen wurde der Trupp im Inneren des Hauses durch herabfallende Teile getroffen und verletzt. Zwei Einsatzkräfte mussten vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise konnten beide das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.