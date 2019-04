Zwei Verletzte : Parzelle auf Reeser Campingplatz brennt völlig aus

Foto: Guido Schulmann 5 Bilder Brand auf Campingplatz in Rees.

Rees In der Nacht zu Samstag ist in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Rees-Haldern ein Feuer ausgebrochen. Die Parzelle brannte völlig aus, die beiden Bewohner mussten ins Krankenhaus.

Das Feuer ereignete sich auf dem Campingplatz an der Weseler Landstraße im Reeser Stadtteil Haldern. Ein feststehender Wohnwagen brannte völlig aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine 73-jährige Frau sowie ein 72-jähriger Mann in der Parzelle. Der 72-Jährige wurde mit schweren Brandverletzungen und die 73-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Brand wurde ein angrenzendes Mobilheim erheblich beschädigt und drei weitere Wohnwagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar.

Hinweise zur Brandursache bitte an die Polizei in Emmerich unter 02822-7830.

