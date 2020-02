Stadtwerke betroffen : Bote stellte hunderte Briefe nicht zu

Emmerich Die Emmericher Stadtwerke ließen über „per dato“ ihren Rechnugen in die Haushalte bringen. Doch ein Zusteller machte seinen Job nicht. Die Firma hat ihn freigestellt, es geht um Teile von Speelberg.

Eine Frage, die „per dato“-Chef Heuvelmann umtreibt: Wo sind die Briefe geblieben, die der Mann nicht zugestellt hat. „Nicht, dass er sie auch noch irgendwo hingeworfen hat, so dass sie jemand findet und vielleicht in die Briefe hineinschaut. Dann wäre das auch noch Verletzung des Briefgeheimnisses.“

Stadtwerke-Chef Udo Jessner erklärte am Montag auf Anfrage, dass seine Mitarbeiter in den vergangenen Tagen hellhörig wurden, als sich immer wieder Kunden beklagten, dass die Stadtwerke zwar schon von ihrem Konto abgebucht hätten, die dazu gehörige Rechnung aber noch nicht im Briefkasten gelegen habe. „Als sich das häufte, haben wir bei Herrn Heuvelmann nachgefragt“, so Jessner.