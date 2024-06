Tradition in Emmerich Borussia-Schützen freuen sich auf ihr Schützenfest

Die „Heereschötze“, wie die Emmericher gerne sagen, starten zum Vorglühen am Freitag, 5.Juli mit einer Fahrradtour rund um die Heimatstadt Emmerich. Am Abend wird dann in gemütlicher Runde der König der Könige ausgeschossen. Der Haupttag ist dann der Samstag, 6. Juli. Schon früh am Morgen treffen sich die Züge, an unterschiedlichen Orten zum gemeinsamen Frühstück, bevor Bataillonskommandeur Sven Kroker und Direktor Klaus Daams das Bataillon, zur Parade um 10 Uhr auf der Stadtplatte erwartet. Die Emmericher Bürgerschaft ist eingeladen die Parade zu besuchen. „Auch fahnengeschmückte Häuser verschönern das Bild der Stadt“, schreiben die Schützen.