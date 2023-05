Farbenwald Festival in Borken DJ Moguai soll den Wald zum Leuchten bringen

Der Gigant Parookaville sorgt offenbar dafür, dass auch in der Umgebung elektronische Musik immer mehr angesagt ist. Im Nachbarkreis Borken steigt am Samstag, 20. Mai, das Farbenwald Festival. Der Name verrät es: Ein Wald bildet das Zentrum des Events. Das Festival soll noch bunter und wilder werden, versprechen die Organisatoren. „Anders als im Vorjahr bündeln wir 2023 das Programm an einem Tag, bleiben aber genauso divers in der musikalischen Ausrichtung“, so Hendrik Heeger vom Festivaltwam. Ebenso verspricht er: „Es wird eine noch größere Mainstage geben und eine zweite sehr außergewöhnliche Bühne!” Die steht passenderweise im Wald und ergänzt die Mainstage. Die Veranstalter sind sicher: „Wir werden den Wald zum Leuchten bringen.“